У «Николаевского судостроительного завода» арестовали базу отдыха, ее продадут с молотка

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Исполнительная группа по ликвидации задолженности по заработной плате на ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») описала и арестовала рыболовно-спортивную базу на Волошской косе.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

«В дальнейшем описанное имущество ГП «Николаевский судостроительный завод» будет передано в ГП «Сетам» для его реализации и погашения задолженности перед работниками», - сообщили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевский судостроительный завод» оказался одним из крупнейших предприятий-должников в Украине по выплате зарплат.

Вадим Богданов

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