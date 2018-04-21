Реформы в Украине замедляются, - МВФ

В МВФ заявляют, что темпы проведения реформ украинскими властями слегка замедлились, а это грозит Украине утратой возможностей.

Такое заявление сделал во время брифинга в Вашингтоне глава европейского департамента Фонда Пол Томсен, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы видим некоторое замедление реформ, — сказал он, подчеркнув, что «длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя».

По словам Томсена, пока сложившаяся ситуация не несет существенного риска для Украины, в частности, благодаря заслужившей высокие оценки монетарной политики Национального банка, однако вскоре такое замедление может грозить стране утраченными возможностями.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что у Украины серьезные проблемы с внешним долгом.