В Николаевской области долги по зарплате составили 108 миллионов гривен

В Николаевской области по состоянию на 1 апреля 2018 года задолженность по заработной плате составляет 108 миллионов 213,7 тысячи гривен.

Об этом сообщили в департаменте социальной защиты Николаевской облгосадминистрации.

За март сумма долга уменьшилась на 140 тысяч гривен или на 0,1%, задолженность сократилась на 8 предприятиях области. На данный момент наибольшими предприятиями-должниками остаются:

- Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» – 65 миллионов 88,4 тысячи гривен, численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 571. - ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» – 18 миллионов 695,5 тысяч гривен, 1108 работников. - ООО «Мостостроительный отряд №73» - 5 миллионов 20,6 тысячи гривен, 252 работника. - ПАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат» – 2 миллиона 164,2 тысячи гривен, 595 человек. - ГП «Украинский радиотехнический институт» – 2123,8 тысячи гривен, 36 человек. - Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» – 2323,8 тысячи гривен, 611 рабочих. - Коммунальное предприятие «Первомайский горводоканал» – 1519,7 тысячи гривен, 214 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Госбюро расследований проводит набор следователей в Николаеве и обещает зарплату в 36 тысяч гривен.