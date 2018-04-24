У телеканала «МАРТ» миллионный долг, так как мэрия Николаева оплачивает не все услуги: «В каком бизнесе бонусы больше оплаты?»

Алина Кокошко и Наталья Якобсон И.о. директора ТРК «МАРТ» Наталья Якобсон и главный редактор канала Алина Кокошко просят депутатов выделить предприятию дотацию из городского бюджета в размере 1 миллион 50 тысяч гривен на погашение долгов за аналоговое и цифровое вещание.

Об этом стало известно во вторник, 24 апреля в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города.

Так, Алина Кокошко сообщила, что с городским советом заключен договор и за трансляцию видеоматериалов оплачено до 6 апреля включительно, а дальше телеканал до конца года работал бесплатно.

- Транслируются сессии в прямом эфире – 55 часов, из них оплачено 23 часа, то есть 32 часа повисли в воздухе. При этом есть договор с частным предпринимателем, который транслирует в интернете и там все оплачивается, а в прямом эфире - не оплачивается. По прошлому году горисполком у нас заказал услуги и оплатил 645 тысяч гривен, в тоже время бесплатно сверх этого получил услуг более чем на 800 тысяч гривен. Я не знаю, в каком бизнесе есть такое, что бонус больше оплаты. Если бы эти 800 тысяч были оплачены, мы бы не просили сегодня дотацию, - отметила Кокошко.

В свою очередь депутаты негодовали, что телеканал не приглашает их на свои программы для освещения важных проблем города. При этом, и.о. директора ТРК Наталья Якобсон отметила, что руководство телеканала не против сотрудничества с депутатами, но проблема в пресс-службе аппарата горсовета, которая не доносит до депутатов предложения телеканала.

Алексей Лепишев, Владислав Ентин, Евгений Рымарь Глава комиссии Александр Репин (в центре)

- Мы же не против работать, мы ждем от вас предложения, от вашей пресс-службы…Я могу дать визитки, контакты, я начала обзванивать по списку депутатов, приглашать на эфиры…, - сообщила Якобсон.

Олег Солтыс - Да, потому что денюжки нужно получить, - прокомментировал депутат Олег Солтыс. – Давайте мы не будем ерничать, лично вам были отправлены вопросы, вы на них никаким образом не отреагировали, - ответила ему Кокошко.

Также она добавила, что руководство предприятия не единожды связывалось с депутатами, для того чтобы пригласить их в эфир и показать, как работает телеканал и на что тратятся городские деньги. Кроме этого, по ее словам от руководства «МАРТА» пресс-службе горсовета поступало предложение о сотрудничестве, однако оно «было успешно похоронено», а также добавила, что те 10% финансирования которые были заложены на этот год для предприятия уже закончились, но не смотря на это «МАРТ» все равно продолжает освещать события мэрии.

- На сегодняшний день нам нужен 1 миллион 50 тысяч гривен, - заявила Кокошко. И если не погасить задолженность, то канал прекратит свою работу, - добавила она.

В частности, присутствующие депутаты Владислав Ентин и Евгений Рымарь отметили, что они не единожды обращались к руководству за освещением тех, или иных проблем в программах с их стороны, в чем им не отказывали, а также предложили депутатов поддержать просьбу о выделении дотации.

Таким образом, пять депутатов из присутствующих шести поддержали просьбу руководства телеканала с учетом того, что вопрос в любом случае будет выноситься на профильную бюджетную комиссию, но с условием, что каждому депутату в дальнейшем будет предоставлено равное количество эфирного времени.

При этом, Алексей Лепишев попросил вице-мэра по финансовым вопросам Сергея Диндаренко проверить за год работу пресс-службы аппарата горсовета, квалификацию всех сотрудников, изучить их финансовую деятельности и все заключенные договора за это время.

Напомним, что исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова назначила бывшего руководителя областного телеканала «Николаев» на должность и.о. директора коммунального предприятия «Март». Через время, Индиков написал заявление об увольнении с занимаемой должности, так как получил предложение на более интересную работу - советника председателя Николаевской ОГА. Тогда же на функций исполняющего обязанности директора временно были возложены на редактора ТРК «Март» Наталью Якобсон.