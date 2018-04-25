В Николаеве будут выравнивать газоны и убирать с них лишний грунт – все обойдется в миллион гривен

В Николаеве мэрия по тендерной процедуре доверила компании «Николаевзеленхоз» заниматься рекультивацией газонов.

Об этом идет речь сообщении в «Facebook»-паблике мэра Николаева Александра Сенкевича.

Мэр полагает, что в городе нужно привести в порядок газоны, чтобы грязь с них не распространялась по улицам.

«Много-много лет вопросом грязи от газонов на улицах никто никогда не занимался. Годами тротуары в Николаеве разрушались, а земля из-под деревьев и газонов «лезла» на дорогу и превращалась в грязь под нашими ногами. Впервые мы занялись этим вопросом в прошлом году, когда привели в порядок почву на газонах на проспекте Мира между площадью Победы и железнодорожным вокзалом. Поняли, что это необходимо делать по всему городу – убирать непригодную почву с газонов, которая нависает над дорогой и превращается в грязь на улицах. Земля в городе должна быть прикрыта или газоном, или другими декоративными средствами», - сообщил мэр.

Согласно информации системы «Прозорро», фирма «Николаевзеленхоз» за «уборку непригодного грунта» получит 1 миллион 96 тысяч гривен. Ее конкурентом на торгах было КП «ЭЛУ автодорог», которое предлагало за эти услуги 1 миллион 120 тысяч гривен.

Напомним, в мэрии Николаева снова объявили тендер на содержание Соборной площади, до конца года на него планируют потратить около 2 миллионов гривен.