В управлении транспорта Николаевского горсовета подсчитали тариф на перевозки: электротранспорт - 3 гривны, «маршрутки» - от 5 до 7 гривен

Управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета представили депутатам транспортной комиссии расчеты, согласно которым тариф на проезд в общественном транспорте города повышается.

Об этом сообщил начальник управление Олег Манушевич во время заседания депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, которая проходит в среду, 25 апреля.

Олег Манушевич Так, Манушевич рассказал, что у него есть результаты рабочей группы, участниками которой был он сам, депутат – член транспортной комиссии Владимир Садыков, представитель фирмы «Евротранстехсервис» Вячеслав Кащенюк, а также представители общественности и активисты. В свою очередь, согласно предоставленным документам всех предприятий-перевозчиков тариф целесообразно повысить.

- КП «Николаевэлектротранс» цена (проезда, - ПН) 3 гривны по перевозкам, по тарифам на городские автобусные маршруты общего пользования до 10 километров, цена не выше 4 гривен, более 10 км - не больше 5 гривен. В отдаленные микрорайоны города Большая Корениха и Матвеевка - 6 гривен, в Малую Корениху - 7, - заявил Манушевич.

Глава комиссии Владимир Евтушенко Сергей Шульгач Сергей Исаков

Также, он сообщил, что данное предложение будет вынесено на исполком. После этого, глава комиссии Владимир Евтушенко поинтересовался у представителей фирм-перевозчиков счастливы ли они от услышанной информации. Последние отметили, что «рады, но не счастливы».

Представители фирм-перевозчиков Представители фирм-перевозчиков

Кроме этого, начальник транспортного управления напомнил представителям фирм-перевозчиков, что на данный момент проходит рейд по «маршруткам», и попросил их предоставлять сотрудникам управления полный доступ к транспортным средствам и документам.

Напомним, что ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. Экспертно-общественный совет исполкома Николаевского городского совета наложил мораторий на повышение тарифа на проезд до проведения и оглашения результата исследований по пассажиропотоку.

Однако, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что тариф на проезд в общественном транспорте города возможно повысить, однако отказывается подписывать какие-либо решения до того момента, пока обычные люди не смогут следить за движением транспорта в режиме онлайн.