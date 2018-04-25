За три месяца в Украине «отмыли» более 29 миллиардов гривен, - Госфинмониторинг

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 207 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства,

Особое внимание уделено расследованиям, связанных с отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. По делам, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы направлены 43 таких материала, общая сумма подозрительных финансовых операций составляет 15,3 млрд гривен.

Кроме того, в первом квартале 2018 года Госфинмониторинг подготовил 20 материалов по делам, связанным с финансированием террористической деятельности и сепаратизма.

Материалы по выявленным делам направлены в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и в органы внутренних дел.

Напомним, с 1991 года из Украины в оффшоры вывели 148 миллиардов долларов.