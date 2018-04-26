Работникам Николаевского судостроительного завода выплатили зарплату за два месяца, - ОГА

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир сообщил, что работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») выплатили заработную плату за два месяца.

Такое заявление он сделал в ходе совещания с главами РГА, городов и ОТГ в четверг, 26 апреля.

По его информации, работникам выплачивают зарплаты за первые два месяца.

- Надеемся, что в ближайшее время в позитивное русло сдвинется работа по судостроительному заводу. Насколько я владею информацией, за первые два месяца выплачивается зарплата. Я думаю, что если город поработает с ними и найдет пути помощи на этапе становления, то это им поможет, - отметил Кушнир.

Ранее сообщалось, что ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продает одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен.