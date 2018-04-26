«Мало, но хорошо»: депутаты поддержали получение субвенции от двух сельсоветов для николаевской больницы в размере около 100 тысяч гривен

Члены комиссии по вопросам здравоохранения поддержали получение в 2018 году субвенции с Галициновского и Шевченковского сельских советов на приобретение топлива и медоборудования для городской больницы №5 (бывшая Витовская центральная районная больница) общей сумой 93 тысячи 778 гривен.

Об этом стало известно в четверг, 26 апреля во время заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

Виктория Яковлева (справа) - В связи с тем, что мы приняли в 2018 году Витовскую больницу и будем обслуживать население этого района, теперь ОТГ и общины, которые прилегают и относятся к Витовскому району хотят оказать помощь Витовской районной поликлинике №5, - заявила замначальника управления здравоохранения по финансово-экономическим вопросам Виктория Яковлева.

Так, по ее словам с Галициновского сельсовета местная больница получает две субвенции: на топливо в размере 2 тысяч 395 гривен, а вторая субвенция на приобретение биохимического анализатора – 86 тысяч 700 гривен. С Шевченковского сельсовета на топливо поступит субвенция в размере 4 тысяч 683 гривен.

При этом депутаты отмечали, что это мало по сравнению с тем, сколько было выделено им из городского бюджета.

- Напомните, сколько мы им давали, - говорила Лариса Веселовская.

– Напишите, что мало, но хорошо, - заявил Мотуз.

- Единственное, что стоит отметить, маловато дают, - подытожила Татьяна Суслова.

Однако, Яковлева успокоила депутатов, сообщив им, что такая субвенция не последняя. После чего депутаты согласовали принятие субвенции из бюджета сельсоветов для Витовской больницы.

Напомним, что ранее Николаевский городской совет просил премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады и нардепов увеличить оплату труда в сфере охраны здоровья и медицинскую субвенцию из государственного бюджета Украины в 2017 году.