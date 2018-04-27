«Техническая ошибка»: компания согласилась отремонтировать дороги на Закарпатье за 62 гривны

ООО «ПБС» выиграла тендер на капитальный ремонт дороги местного значения с ценой 62,3 гривны и называет это техническим сбоем.

Об этом на своей странице Facebook сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельского.

Заказчиком капитального ремонта автодороги в тендере выступило КП «Закарпатского областного совета «Будкомплектторг» и установило ожидаемую стоимость 64,95 млн гривен.

Предложение ООО «ПБС» по результатам аукциона составляло 62,30 гривен.

«Жалобщик ООО «ПБС» просит отменить решение об определении его победителем, и отмечает, что состоялась несанкционированная адресация данных по заявленной цены со значением 62,30 гривен результате технического сбоя, вызванного сверхурочной скачком напряжения в сети», - отметили в АМКУ.

Напомним, «Николаевоблавтодор» выиграл тендер на содержание дорог области – из «динамичных» 342 миллионов гривен пока есть только 25.