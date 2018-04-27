Обыск в николаевском морпорту «Ника-Тера» проводили следователи скандального департамента ГПУ Кононенко-Грановского

Обыск, прошедший в четверг, 26 апреля в здании «Ника-Теры» (Николаев, входит в Group DF), проводили следователи департамента Генеральной прокуратуры Украины, который называют «департамент Кононенко-Грановского», по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение.

О том, кто проводил обыски свидетельствует постановление суда, имеющееся в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Из него следует, что 5 апреля этого года, следователи департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики обратились в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить им провести обыски на «Ника-Тере». В постановлении указывается, что обыск необходим для получения доказательств факта умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами при содействии сотрудников Государственной фискальной службы.

«Обосновывая поданное ходатайство сторона уголовного производства указывает, что Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производств от 9 ноября 2017 года по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами и злоупотребления служебным положением служебными лицами ГФС Украины и содействия отдельным субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам уголовных правонарушений предусмотренных ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины», - говорится в постановлении.

В постановлении указывается, что следственный судья, выслушав пояснение следователя, постановил разрешить проведение обыска на «Ника-Тере», с целью поиска и изъятия сельскохозяйственной продукции и документов финансово-хозяйственной деятельности предприятий «Поланд-Транс», «Эрдос», «Энергомаш», «Нью Рэнт ЛТД», «Эвелин Плюс» и других, подозреваемых в неуплате налогов фирм.

Стоит отметить, что при проведении следственных действий, следователи ГПУ привлекали спецназ. Как пояснила спикер Национальной полиции Николаевской области Елена Бережная, в адрес Нацполиции поступила просьба от ГПУ «обеспечить выполнение решения суда» и для этих целей была привлечена спецрота полиции (экс-Беркут).

Следственные действия на предприятии продолжались два дня, в связи с чем, группа компаний Group DF выступила с заявлением, что обыски, которые Генеральная прокуратура проводит в морском терминале «Ника-Тера» (Николаев, входит в Group DF), являются очередной попыткой давления на группу и ее акционера.

Напомним, что 26 апреля следователи Генпрокуратуры вместе с полицейским спецназом проводили выемку документов на «Ника-Тере». При этом спецназ сломал в порту ворота.

Как известно, департамент ГПУ, следователи которого проводили обыск в здании терминала, называют «департамент Кононенко-Грановского», по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение. Ранее сообщалось о том, 25 июля прошлого года НАБУ совместно с САП в аэропорту «Борисполь» задержали экс-прокурора ГПУ близкого к нардепу Грановскому. До этого Дмитрий Сус был уволен за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле. А именно: Сус не указал в анкете добропорядочности авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, который принадлежал его 85-летней бабушке.

В августе 2016 года представители департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики задержали и в течение 11 часов удерживали двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире возле департамента, в котором работал Сус, осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств. После освобождения сотрудники НАБУ заявили про избиения, угрозы и психологическое давление. По их словам, в этом участвовал лично Дмитрий Сус.