Очаковских предпринимателей призвали «выходить из тени» и собирать туристические налоги

Очаковских бизнесменов призвали выводить свой бизнес «из тени» – платить налоги, собирать туристический сбор и внедрять в определенных местах рекреационный.

Об этом шла речь во время встречи предпринимателей и налоговиков, которая состоялась в Очаковском горсовете в пятницу, 27 апреля.

Андрей Вадатурский Владимир Копица

Открывали заседание нардеп Андрей Вадатурский и начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица. Так, Вадатурский заявил, что легализация бизнеса – это «цена за свободу». По его словам, на Кинбурне никто не платит налоги, но все хотят развивать там инфраструктуру. А без легально действующего бизнеса это невозможно.

Затем представитель налоговой кратко отчитался о поступлениях налогов, после чего присутствующие начали рассказывать знакомые им случаи неуплаты налогов.

- Например, база отдыха «Пеликан». Она не зарегистрирована, как база отдыха, а как частные дома на двух земельных территориях. В прошлом году они заплатили 10 тысяч гривен налогов. Притом, что одновременно принимают до ста отдыхающих. Мы просчитывали, что эти налоги по базе «Пеликан» должны быть на уровне 1 миллиона 100 тысяч гривен, – заявил депутат Очаковского городского совета Анатолий Москальский.

Кроме того, на встрече обсудили туристический сбор. По словам Вадатурского, за прошлый год на Кинбурне собрали только 39 тысяч гривен сбора, но эта сумма должна быть в десятки раз больше. К слову, сам сбор не может превышать 1% от стоимости проживания отдыхающего.

- Отдыхающий заплатил 100 или 1000 гривен за сутки проживания, агенту нужно просто собрать дополнительную 1 гривну или 10 гривен, а потом просто перечислить эти деньги на местном уровне. Я не понимаю, почему это так сложно. Что нужно сделать, чтобы это инициировать? В прошлом году по Кинбурнской косе они собрали 39 тысяч. Я уверен, что эту цифру можно поднять в десятки раз. Эти деньги останутся на местные дороги, инфраструктуру, на все, что угодно, - сказал Вадатурский.

В свою очередь Москальский рассказал, что на Кинбурнской косе решением Покровского сельсовета создано 30 объектов, осуществляющих рекреационную деятельность, потому состояние с туристическими сборами должно улучшиться.

По словам некоторых присутствующих, проблема не только в особенностях налогового законодательства, но и в менталитете предпринимателей – так, многие думают, «если сосед не платит, то почему я должен платить?».

В завершение была анонсирована встреча представителей сельсовета с туроператором «Лидер-Тур», который и будет проводить туристическую деятельность в рекреационных зонах Кинбурна.

Напомним, что в Николаеве с 18 мая открывается сезон пассажирских перевозок водой высокоскоростными «ракетами».