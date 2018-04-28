Грымчак считает, что РФ должна компенсировать Украине выплаты за переселенцев с оккупированных территорий

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак считает, что выплаты внутренним переселенцам с временно оккупированных территорий должна компенсировать Российская Федерация.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

- То, что надо подавать в РФ, я думаю, что мы, несмотря на все наши недостатки, в последние годы сделали шаг вперед, поэтому я думаю, что все, что было разрушено, будет оценено, и даже эти выплаты, которые сегодня получают внутренне перемещенные лица, небольшие с точки зрения отдельного человека, но это миллиарды гривен украинского бюджета, которые выплачиваются. Я думаю, что это тоже пойдет в строку на компенсацию от РФ, - сказал Грымчак.

В частности, он сообщил, что для обеспечения жильем всех зарегистрированных внутренних переселенцев - 1 миллионов 600 тысяч человек, нужно как минимум 16 миллиардов долларов.

По его словам, сейчас есть государственная программа, по которой местная власть может купить для внутренних переселенцев временное жилье.

- Там не очень большие деньги, 36 миллионов на это выделено, по-моему, но если, условно говоря, городской совет Покровска решит и есть возможность купить, он обращается, наше Министерство подтверждает и это возможно, эти деньги уже есть в бюджете, - рассказал Грымчак.

Напомним, ранее сообщалось, что около 586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта на востоке страны, не получают пенсии и социальные выплаты с начала прошлого года, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством.