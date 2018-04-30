Фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в суд, чтобы взыскать с «Николаевского международного аэропорта» ₴43 миллиона за выполненные работы

Строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы по капитальному ремонты в здании КП «Николаевский международный аэропорт».

Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Николаевской области.

Согласно постановлению суда, 19 апреля «Житлопромбуд-8» подала иск, в котором просит суд взыскать с КП задолженность за выполненные работы в размере 43 миллиона 263 тысячи гривен. В документе указано, что руководство аэропорта не подписало акт приема выполненных работ, а также справку о стоимости выполненных работ, расходах по капремонту здания аэровокзала, и не оплатил указанные работы на вышеуказанную сумму.

«Предложить ответчику в 15-дневный срок со дня получения этого постановления, представить отзыв на иск, оформленный в соответствии с требованиями ст.165 ГПК Украины вместе с доказательствами, которые подтверждают обстоятельства, на которых основываются возражения ответчика, если такие доказательства не предоставлены истцом, а также документы, подтверждающие предоставления отзыва и прилагаемых к нему доказательств другим участникам дела», - говорится в постановлении.

В результате подготовительное заседание по делу назначено на 10 мая в 11:30.

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.