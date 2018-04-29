В ГПУ расследуют хищение десятков миллионов гривен сотрудниками Минсоцполитики

В ГПУ расследуют факт хищения денежных средств в особо крупных масштабах сотрудниками Министерства социальной политики Украины.

Об этом передает издание «Коментарии.ua».

По информации следователя которую он изложил в своем ходатайстве, 09.07.2014 между Украиной (в лице Министерства финансов) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР или Мировой банк) заключен договор о займе в сумме 300 тысяч долларов США, с целью реализации проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Внедрение проекта осуществляется через Минсоцполитики.

По состоянию на ноябрь 2017 года, Министерством использовано более 100 миллионов гривен займа, из которых более 50 миллионов потрачено на оплату консультационных услуг, которые предоставлялись юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями.

«На консультантов возложено выполнение задач, которые могут выполняться работниками уполномоченных государственных органов и учреждений в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на их содержание. Консультанты не несут расходов, связанных с предоставлением услуг, кроме затрат рабочего времени поскольку договором предусмотрено обеспечение необходимыми ресурсами (помещениями, мебелью, техникой) со стороны заказчика - Министерства социальной политики Украины. Учитывая стоимость консультационных услуг , которая никак не обоснована и многократно завышена. Фактически результаты таких работ никем не используются», - отмечается в постановлении.

Исходя из этого, у следствия, с целью конфискации имущества как вида наказания, возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства, которые находятся на счетах открытых в ПАО «АБ» «Радабанк» (г.. Днепр). Ходатайство следователя Генпрокуратуры суд удовлетворил.

Напомним, что НАБУ «засекретило» информацию о фигурантах дела по миллионным хищениям на Южно-Украинской АЭС.