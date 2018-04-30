У «Tesla» вскоре могут закончиться деньги – каждую минуту компания сжигает более $6,5 тысяч

Существует реальная опасность, что без дополнительного финансирования у компании «Tesla» в 2018 году могут закончиться деньги, пишет Bloomberg.

По подсчетам издания, каждую минуту «Tesla» сжигает более чем 6,5 тысяч долларов.

Свободный денежный поток - сумма денежных средств, генерируемых компанией после вычета капитальных затрат, была отрицательной в течение пяти последних кварталов.

«Это будет ключевой показатель, на который следует обратить внимание, после публикации «Tesla» своих финансовых результатов (2 мая), - пишет издание. - Свой вклад в финансовые трудности компании, вероятно, оказывает продолжающийся наем сотрудников на работу. Компания наращивает количество сотрудников рекордными темпами. Так, за 2017 год их число выросло более чем вдвое»

С 2014 года по 2017 год количество рабочих «Tesla» выросло более чем в три раза, а доход на одного сотрудника остался на прежнем уровне.

При этом отмечается, что General Motors Co. и Ford Motor Co. приносят примерно в 2,5 раза больше дохода на одного сотрудника.

Напомним, ранее сообщалось о том, как основатель «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск опубликовал видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые разработала его компания The Boring Company.