На «Одесском припортовом заводе» заявили о полной остановке производства

Первый заместитель директора ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) Николай Щуриков заявил, что в понедельник, 30 апреля, было принято решение о полной остановке предприятия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, причина остановки предприятия - уведомление от «Укртрансгаза» о нарушении ООО «Всеукраинская энергокомпания» условий договора транспортировки газа на «Одесский припортовый завод» и приостановке подачи газа на завод.

Напомним, в середине мая 2016 года Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

ЕБРР и МВФ рекомендовали Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно. Основными потенциальными покупателями госпакета акций в ОПЗ называли норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион должен был состоятся в 20-х числах июля, однако конкурс по приватизации ОПЗ провалился - никто не подал заявку.

Справка

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.