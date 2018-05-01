«Приватбанк» списал 6 миллиардов гривен «безнадежных» кредитов олигарха Коломойского

Государственный «Приватбанк» списал 5,56 миллиарда гривен кредитов, которые были выданы до национализации.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчетности ПриватБанка, он отдельно выделяет группу неработающих кредитов, которые были выданы до 19 декабря 2016 года, то есть до национализации.

«По мнению руководства, этот портфель имеет схожие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлением коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов», - говорится в документе.

Приватбанк отмечает, что на 31 декабря 2017 года объем указанных кредитов составил 185,6 млрд грн, что на 5,56 млрд грн меньше, чем на конец 2016 года (191,14 млрд грн), а сформированный резерв по ним - 181,9 млрд грн (на конец 2016 года - 169,15 млрд грн).

Фактически, реальная стоимость портфеля оценена лишь в 2%. При этом Приватбанк приводит данные, что за счет резерва в 2017 году он списал как безнадежные кредиты и авансы клиентам на 5,86 млрд грн.

Прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов по этому портфелю составили 17,3 млрд грн.

К концу 2017 года банк оценивал полученное недвижимое имущество как урегулирование просроченных кредитов на сумму 11,27 млрд грн, тогда как на конец 2016 года - 21,84 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что компании бывших собственников вывели из ПриватБанка в оффшоры 1,7 миллиарда долларов.

Ранее независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Также напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка» миллиардные долги.