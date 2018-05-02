ДЖКХ Николаева в обход «Prozorrо» заключил договор на обслуживание двух мостов с сомнительной фирмой

Николаевский Департамент ЖКХ в обход тендерной процедуры заключил договор на уборку Ингульского и Варваровского мостов с фирмой, основанной в марте этого года.

Об этом в ходе аппаратного совещания горсовета говорил директор департамента внутреннего финансового контроля горсовета Андрей Ермолаев.

- Тендер отменили, прошло два месяца - охрану отменили, а по уборке и содержанию тендер не проводится. В субботу, 28 апреля вечером выложили договор по мостам, с фирмой которая зарегистрирована месяц назад. Мы пониманием трепетное отношение к мостам и мне этот шаг остается непонятным. Договор заключили без тендера, без проверки квалификации без опыта работ - я думаю, это нужно исправлять, - заявил директор департамента внутреннего финансового контроля Андрей Ермолаев.

В свою очередь, Александр Сенкевич, выслушав Ермолаева, дал ему указание разобраться с вопросом до конца дня, и предоставить ему всю информацию по ситуации с договором.

- Если я буду понимать, что там какое-то безобразие, то буду писать, чтобы этим занимались правоохранительные органы, - заявил мэр.

В комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Ермолаев высказал свои опасения по поводу заключенного договора с фирмой «Грандпол» в обход системы «Prozorrо».

В частности фирма была основана лишь 26 марта нынешнего года. При этом, опасения вызывает то, что неизвестно каким будет качество выполненных работ, так как у фирмы нет «послужного списка».

- И вот, прямо в субботу, в 21:38 размещен договор с фирмой, которая образовалась месяц назад. Я понимаю, если с кем-то из проверенных, но фирма месяц назад… Ни качество работы неизвестно, ни послужной список неизвестен, ни рекомендаций. Я не понимаю зачем это было делать, - говорит Ермолаев.

Сумма договора по словам директора антикоррупционнго управления составляет 199 тысяч гривен, в которые входит Ингульский и Варваровский мосты.

- Я думаю, сейчас будем проверять. Может менять этот договор, или отменять, может включать в тендер. И опять же мосты без обслуживания, разводка мостов… Все два месяца тендер не объявлялся. Не понятно. Сейчас корабль надо будет заводить, а мост разводить некому, - заявил Ермолаев.

Напомним, что в речь идет о победе фирмы «Фундамент М», у которой всего четыре работника с опытом, однако из заявленных работ они выполняли лишь содержание дамбы на ставке в Баштанском районе. Затем, 16 марта данный тендер, на содержание Варваровского и Ингульского мостов, по настоянию СБУ был отменен.