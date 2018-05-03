Исполком горсовета утвердил изменения в бюджет Николаева, которые позволят выплатить учителям 42 миллиона долга по зарплате

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали выделение средств из городского бюджета на выплату долгов по зарплате учителям.
Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в четверг, 3 мая.
По словам заместителя директора департамента финансов Татьяны Лосик, управление образования предоставило расчеты на недостаточность средств на сумму 40 миллионов 368 тысяч гривен, с учетом сохранения 20% надбавки за престижность труда педагогическим работникам.
- Предлагается 20 миллионов 184 тысячи 163 гривны за счет финансового ресурса городского бюджета, в связи с повышением с 1 января 2018 года на 10% должностных окладов педагогических работников, оплата труда которых осуществляется за счет образовательной субвенции, - выступила она.
Также Лосик отметила, что постановление Кабинета министров Украины от 14 января 2015 года разрешает добавлять к субвенции средства из местного бюджета.
- Комиссия горсовета по вопросам экономической политики и бюджета рекомендовала из бюджета предусмотреть сумму, для частичного решения этого вопроса. 50% - 20 миллионов 184 тысячи. Также предлагается за счет остатка на начало года образовательной субвенции (1 миллион 711 тысяч 720 гривен) направить на обеспечение заработной платы педагогических работников. Помимо этого, на осуществление мероприятий по развитию социально-экономического развития отдельных территорий предлагается выделить 20 миллионов 211 тысяч гривен, - подчеркнула она.
Отметим, что члены исполнительного комитета единогласно поддержали данный проект решения.
Ранее сообщалось, что в Николаеве задолженность по заработным платам учителям составляет 40 миллионов 368 тысяч гривен. Позднее члены исполнительного комитета поддержали перераспределение 3 миллионов 725 тысяч 880 гривен на погашение задолженности по заработной плате перед учителями за счет детских садов.