Исполком горсовета утвердил изменения в бюджет Николаева, которые позволят выплатить учителям 42 миллиона долга по зарплате

Татьяна Лосик Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали выделение средств из городского бюджета на выплату долгов по зарплате учителям.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в четверг, 3 мая.

По словам заместителя директора департамента финансов Татьяны Лосик, управление образования предоставило расчеты на недостаточность средств на сумму 40 миллионов 368 тысяч гривен, с учетом сохранения 20% надбавки за престижность труда педагогическим работникам.

- Предлагается 20 миллионов 184 тысячи 163 гривны за счет финансового ресурса городского бюджета, в связи с повышением с 1 января 2018 года на 10% должностных окладов педагогических работников, оплата труда которых осуществляется за счет образовательной субвенции, - выступила она.

Также Лосик отметила, что постановление Кабинета министров Украины от 14 января 2015 года разрешает добавлять к субвенции средства из местного бюджета.