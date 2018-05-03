Нужно более ₴3 миллиардов: Директор «Николаевводоканала» предлагает депутатам принять программу по реконструкции сетей водоотведения

Борис Дуденко Гендиректор «Николаеавводоканала» Борис Дуденко предлагает принять городскую программу «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения», дабы избежать похожих чрезвычайных ситуаций с коллекторами, как по улице Лескова.

Об этом сообщает на сайте предприятия в Facebook.

«Сейчас мы: водоканал, депутаты городского совета, жители города должны объединить усилия, чтобы не допустить повторения катастрофы с коллектором по улице Лескова. Для этого мы предлагаем принять городскую программу «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения» в рамках которой постепенно будут заменены аварийные участки коллекторов и водопроводов», - говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день в Николаеве 93 километра аварийных водопроводов, ориентировочная стоимость замены которых - 1 миллиард 16 миллионов 148 тысяч гривен, и 33 километра аварийных коллекторов, ориентировочная стоимость замены которых составляет - 2 миллиарда 310 миллионов 520 тысяч гривен.

В частности, с помощью кредита от Европейского инвестиционного банка в течение года предприятие заменило 3 километра 278 метров на сумму 131 миллион 700 тысяч гривен.

При этом, в рамках предложенной программы работники «Николаеавводоканала» смогут постепенно в плановом режиме, не нанося никакого дискомфорта жителям города заменить аварийные участки.

«Это именно та проблема, решение которой:

- Существенно улучшит качество питьевой воды;

- Уменьшите количество аварий;

- Уменьшите количество повреждений дорожного покрытия;

- Улучшит экологическое состояние города», - отмечается в сообщении.

Так, Дуденко от имени директора предприятия, а также простого жителя просит депутатов горсовета поддержать инициативу с реализацией программы.

Напомним, что члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова.