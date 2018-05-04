«Разделяй и властвуй»: Как департамент ЖКХ «дроблением» увиливал от тендеров по ремонту николаевских дорог

«Разделяй и властвуй» (лат. «Divide et impera») – давний принцип в политике о том, что лучше царить в хаосе между враждующими частями общества. Чего-то подобного придерживаются и в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, где «дробят» объемы работ для удобного управления над бюджетными потоками города.

К николаевскому ДЖКХ уже не один раз возникали вопросы о проведении открытых тендеров – крупнейший распределитель денег города очень часто уклоняется от проведения торгов с возможностью выбрать наилучшего исполнителя работ за наименьшую цену. Благодаря таким действиям чиновники департамента ЖКХ Николаевского горсовета даже смогли вывести свое управление в топ аутсайдеров страны по игнорированию конкурентных тендеров в «ProZorro».

Но не все может длиться вечность, поэтому руководство ДЖКХ Николаевской мэрии все же допрыгалось. На чиновников составили админпротоколы за нарушения тендерного законодательства, а суд подтвердил их вину.

Протоколы о нарушениях в закупках составлены на:

– руководителя департамента ЖКХ Андрея Палько; – начальника отдела управления контроля по ремонту ДЖКХ Анну Ахматову; – начальника отдела по координации государственных закупок ДЖКХ Артема Сапожника; – начальника отдела координации и общественных связей департамента Светлану Бойко; – замначальника отдела планирования и по координации деятельности жилищного хозяйства ДЖКХ Олесю Криворучко; – замначальника управления коммунального хозяйства города ДЖКХ Максима Бевзу; – замначальника управления экологии ДЖКХ Татьяну Скибицкую. Некоторых суд уже признал виновными в административном проступке и кто-то уже даже подал апелляцию, а некоторые админпротоклы остались без рассмотрения.

Таким образом, суд признал, что в департаменте умышленно избежали торгов на ремонт асфальтного покрытия ряда улиц в 2016-2017 годах. Такой результат достигался фактически путем подмены понятия «участка» и выделения этих «участков» на 24 объектах: улицах и внутриквартальных проездах.

В результате было составлено 69 договоров с определенными подрядчиками на допороговые суммы до 200 тысяч для текущих ремонтов и до 1,5 миллионов гривен для капитальных ремонтов дорог. Остается открытым также вопрос как без тендера в ДЖКХ выбирали подрядчика: по любви, работе или же тут тянется коррупционная составляющая??? А ведь на 24 объекта ушло более 27 миллионов гривен, и ряд избранных подрядчиков получают самые большие суммы со всех расходов ДЖКХ.

В департаменте ЖКХ решили, что лучшими подрядчиками для работ с асфальтом являются скандальное «СК «Дорлидер », одесское МКП «Труд», «Николаевавтодор» депутата горосовета Шульгача, СМУ №13, ФЛП Мартоян, «Дорпроектстройсервис», «Ника-Дорстрой», «Конкорд-3», КП «Дорога» и «Дельта-Ойл» дочери бизнесмена «Тазика».

В конце хочется сказать, что тут идет речь о десятках миллионов только на асфальтирование Николаева. А сколько подобных «дроблений» используют другие органы в Николаеве и области при заказе услуг и товаров? Сколько денег налогоплательщиков распыляется на пиар-проекты избранников в виде «депутатских денег», несмотря на отсутствие такого понятия в законодательстве?

А после такого распыления из-за меркантильных интересов чиновников мы получаем Николаев и весь регион с разрушенной древней инфраструктурой. Вместо пошаговой реализации проектов – места с косметическим ремонтом и латками. Неэффективность отдельных людей в кабинетах и лоббирование интересов отдельных бизнесменов превращает Николаевщину в депрессивный регион и дно страны.