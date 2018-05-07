Сотрудники Amazon вынуждены справлять нужду в бутылки, потому что боятся штрафов за отлучку с рабочего места, - СМИ

Стало известно, что работники Amazon трудятся в очень стрессовых условиях. И это не из-за количества работы, а из-за возможных штрафов.

Об этом сообщает «Белорусский партизан» со ссылкой на «Business Insider».

Якобы за отлучку с рабочего места в туалет можно лишиться заработанных денег. Поэтому некоторые сотрудники складов носят с собой специальные бутылки для испражнения. Ну или делают свои дела в мусорные контейнеры.

- Никогда не становился свидетелем самих актов, но неоднократно наблюдал их последствия, – рассказал один из работников. – Я три раза жаловался на ужасный запах из мусорных контейнеров. Насколько мне известно, после изучения записей с камер наблюдения виновных увольняли.

Эти откровения от сотрудников Amazon из разных стран издание стало получать после расследования британского журналиста Джеймса Бладворта, выдержки из которого были опубликованы в апреле. Бладворт устроился на склад Amazon в Стаффордшире для журналистского расследования – и первым рассказал про невыносимые условия труда: штрафы за уход на больничный и обеденные перерывы по 15-20 минут. А процесс туалета без отрыва от производства он якобы наблюдал своими глазами.

Официальный представитель ритейлера заявил изданию, что он «отказывается видеть в этих утверждениях корректное отражение рабочих процессов в складских помещениях». Штрафов за походы в туалет, по его словам, в компании сейчас нет.

Напомним, что ранее главный акционер компании Amazon Джефф Безос признался, что ему сложно придумать, как потратить деньги.