«Квартира на Донбассе, две иномарки, ₴100 тысяч «наличкой»: декларация нового начальника николаевского Главка Анохина

Александр Анохин Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин имеет квартиру площадью 72 квадратных метра в Донецкой области, а его жена Ольга Анохина – две иномарки.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций.

Как известно, 3 мая глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковника Александра Анохина.

В декларации Анохина также числится жилой дом в Херсонской области, площадь которого составляет 64 квадратных метра, а владельцем которого является третье лицо.

На жену начальника николаевского Главка задекларированы два автомобиля: «KIA Optima» 2013 года выпуска и «Toyota Land Cruiser» 2012 года выпуска. Стоимость последнего на момент приобретения в 2016 году составила 149 тысяч гривен.

Александр Анохин в 2017 году получил 291 тысячу заработной платы в ГУ НП в Херсонской области, а также имеет наличными средствами 100 тысяч гривен. При этом его жена хранит «наличкой» 200 тысяч гривен. Также Ольга Анохина получила 360 тысяч гривен от отчуждения движимого имущества, и 19 тысяч гривен страховых выплат.

Напомним, что за прошлый 2017 год прокурор Николаевщины Тарас Дунас получил в качестве заработной платы 617 тысяч 283 гривны, что почти в два раза выше годовой зарплаты начальника главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза в размере 343 тысяч 844 гривен.