Минобороны Украины объявило тендер на опрос жителей юга России

Центр информационно-психологических операций Министерства обороны объявил тендер на проведение социологического опроса жителей Южного федерального округа России и аннексированного Россией Крыма за 1,6 млн гривен.

Об этом говорится в объявлении в электронной системе публичных закупок ProZorro.

Воинская часть в лице временно исполняющего обязанности командира Владимира Живолупа заказала опрос общественного мнения россиян под видом комплексного социологического исследования «Социокультурная сегментация населения ЮФО (Южного федерального округа) РФ».

Срок выполнения услуги 1 июня - 31 декабря года, ориентировочная стоимость - 1,6 млн гривен.

Указано, что соцопрос должен включать проведение не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2 000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента.

Предмет исследования - потенциал активности жителей южных регионов РФ и степень их влияния на социально-политическую ситуацию в регионе.

Исследование будет проводиться в 5 регионах: Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область и аннексированный Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что половина россиян считают Украину враждебной страной – хуже они относятся только к США.