В «Николаевводоканале» договорились о сотрудничестве со Всемирным банком для реконструкции сетей в городе

Директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко договорился о начале сотрудничества со Всемирным банком для реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Николаеве.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Как и обещал, продолжаю поиски ресурсов для реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Николаеве. 2-4 мая во время конференции «Достижение стабильного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению для всех: перспективы, вызовы и будущие действия в Дунайском регионе» (Вена, Австрия) я договорился о начале сотрудничества между ГКП «Николаевводоканал» и Всемирным банком с главным специалистом по вопросам водоснабжения и водоотведения Саной Ага Аль-Нимера», – отмечается в сообщении.

Также говорится, что в ходе общения со специалистом Всемирного банка было обсуждено большое количество вопросов. Более того в «Николаевводоканале» уже готовится документы для начала сотрудничесвта с Международным банком.

«Надеюсь, что это поможет городу в реализации программы «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения», – сказал Дуденко.

При этом в пресс-службе отметили, что Украины представляли два предприятия: ГПК «Николаевводоканал» и КП «Черниговводоканал».

«Теперь на наши проблемы обратили внимание не только на национальном, но и на международном уровне», – говорится в сообщении.

Напомним, что Гендиректор «Николаевводоканала» Борис Дуденко предложил принять городскую программу «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения», дабы избежать похожих чрезвычайных ситуаций с коллекторами, как по улице Лескова.