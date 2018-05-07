Бывшая жена олигарха Боголюбова отсудила у ПриватБанка полмиллиарда гривен

Апелляционный суд Днепропетровской области 13 апреля оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ПриватБанка 500 млн грн в пользу бывшей жены экс-совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова Елены.

Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

Первую победу Елена Боголюбова одержала 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепропетровска частично удовлетворил ее иск к ПриватБанку: разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с ПриватБанка в пользу Боголюбовой $15,7 млн, €1,8 млн и 30,4 млн грн (суммарно - 500 млн грн).

13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил жалобы ПриватБанка и НБУ на решение суда первой инстанции.

Национальный банк намерен обжаловать решение в кассационном порядке.

22 декабря 2016 года средства Елены Боголюбовой, как связанного с акционерами лица, были списаны со счетов в ПриватБанке. Экс-совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов сообщал, что в ходе национализации ПриватБанка были списаны (принудительно конвертированы в акции банка), в т.ч. вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.

В bail-in в ПриватБанке попали средства связанных лиц и вклады других инвесторов, в том числе средства держателей еврооблигаций, общим объемом 29,4 млрд грн.

Напомним, ранее независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Также напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка»миллиардные долги.