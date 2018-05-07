После отмены моратория стоимость земли в Украине может вырасти в трое, - Всемирный банк

В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут.

Об этом заявила в интервью Bloomberg Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс долларов, которые действуют в настоящее время.

- Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена, - отметила Кахконен и подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

Также в публикации Bloomberg говорится, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв - одно из самых высоких в мире.

Но правительство затягивает вопрос рынка земли перед выборами во избежание репутационных рисков.

- Политики используют мораторий, чтобы «защищать крестьян», хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды, - сказал в интервью Bloomberg Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики.

Напомним, ранее МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.