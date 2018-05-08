«Апеллируем статистическими данными»: В управлении юстиции заявили, что задолженность на НСЗ составляет ₴30,5 миллионов

Задолженность по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. Завод им. 61 коммунара) по состоянию на май 2018 года составляет 30 миллионов 423 тысячи гривен.

Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк в ходе брифинга во вторник, 8 мая.

Кроме того Судостроительный завод возглавляет ТОП-10 должников по зарплатам и другим выплатам в Николаевской области. Второе место в антирейтинге занимает ГП «Украинский радиотехнический институт» – 2 миллиона 479 тысяч гривен. Далее идут: КП «Международный аэропорт Николаев» (710 тысяч гривен), ООО «Мостостроительный отряд №73 (696 тысяч гривен), КП «Очаковводоканал» (325 тысяч гривен), ООО «Океан – Судоремонт» (107 тысяч гривен), Служба автомобильных дорог в Николаевской области (101 тысяча гривен), ЧАО «Вознесенский сыркомбинат» (101 тысяча гривен), КП Первомайского городского совета «Тепло» (99 тысяч гривен), Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие №24 (68 тысяч гривен).

Напомним, что ранее в департаменте соцзащиты Николаевской областной государственной администрации сообщили, что «Николаевский судостроительный завод» по состоянию на 1 апреля 2018 года имел задолженность в размере 65 миллионов гривен.

В ходе брифинга Ромна Возняк отметил, что в управлении юстиции используют статистические данные в соответствии с документами, которые находятся на рассмотрении органа государственной исполнительной службы.

– Органы социальной защиты населения констатируют другую цифру задолженности по заработной плате на Судостроительном заводе. Но имея решение суда или решение комиссии, они подаются на выполнение в ГИС (Государственная исполнительная служба, – ПН). Мы озвучиваем цифры, которые находятся на обработке в органах государственной службы по состоянию на сегодняшний день, – сказал он.

Напомним, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что торги с целью реализации имущества ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара), входящего в состав концерна, не соответствуют требованиям законодательства.