«Имущество подлежит реализации исключительно через «СЕТАМ», – начальник николаевского управления юстиции о продаже здания НСЗ

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Взыскание задолженности по заработной плате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» включает в себя определенные процедуры, в том числе и возможность продажи имущества через аукцион.

Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк в ходе брифинга во вторник, 8 мая.

Как известно, ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продает одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен. 

– Процесс исполнения решения суда, взыскания с должника предусматривает определенные процедуры. Когда взыскиваются средства со счетов должника – это начальная стадия. В случае, если первая стадия исполнения не обеспечивает выполнение исполнительных документов, государственный исполнитель требует взыскания с имущества должника, – рассказал Возняк.

Также, по его словам, аукцион работает на повышение цены за продаваемую часть здания завода, а не на понижение.

- На сегодняшний день исполнительной группой, которую возглавляет представитель принудительного подразделения Министерства юстиции Украины, разработаны все меры и совершены шаги касательно возвращения взыскания на имущество должника. В соответствии с предусмотренной процедурой закона «Об исполнительном производстве» и «Об исполнительной службе» данное имущество подлежит реализации исключительно через площадку госпредприятия «Сетам», которое сотрудничает с системой защиты должников, - отметил Возняк.

Напомним, что госконцерн заявил, что торги с целью реализации имущества ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара), входящего в состав концерна «Укроборонпром», не соответствуют требованиям законодательства.

 

Виолетта Чех

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