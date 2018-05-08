«Имущество подлежит реализации исключительно через «СЕТАМ», – начальник николаевского управления юстиции о продаже здания НСЗ

Взыскание задолженности по заработной плате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» включает в себя определенные процедуры, в том числе и возможность продажи имущества через аукцион.

Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк в ходе брифинга во вторник, 8 мая.