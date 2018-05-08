На Николаевщине за три месяца взыскали более ₴30 миллионов неуплаченных алиментов – среди должников были и женщины

Дмитрий Сидоренко, Роман Возняк, Андрей Кашникович С 6 февраля по 5 мая текущего года на территории Николаевской области взыскали более 30 миллионов гривен задолженности по алиментам.

Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк в ходе брифинга во вторник, 8 мая.

Также он отметил, что с помощью применения мер в отношении неплательщиков алиментов николаевское управление юстиции взыскало почти половину от вышеуказанной суммы – 14 миллионов 590 тысяч гривен. Средства получили 9 тысяч 646 детей.

Кроме того, по словам Романа Возняка, после того как закон, согласно которому задолженности взыскивались принудительным способом, вступил в силу, в первый же день на Николаевщине один из таких должников оплатил долг в размере 166 тысяч гривен.

– После того, как он узнал, что ему запрещен выезд заграницу, запрещено пользоваться водительским удостоверением и заниматься охотой, он вспомнил о ребенке, – рассказал Возняк.

В свою очередь начальник управления государственной исполнительной службы в Николаевской области Андрей Кашникович заявил, что общее число исполнительных документов по состоянию на сегодняшний день насчитывает 16 тысяч, оплата по которым выполняется частично.

– Еще 6 тысяч исполнительных документов неплательщиков алиментов, которые не платили алименты более 1-6 лет, – сказал он.

При этом начальник николаевского управления юстиции также акцентировал, что среди должников по выплатам алиментов встречаются и матери детей, однако их количество существенно меньше, чем отцов.

– Ответственность за воспитание и благосостояние ребенка в равных долях лежит на обоих родителей, в соответствии с Семейным кодексом. Есть разные случаи, когда дети проживают с отцом, и матери также есть в списках неплательщиков, – подытожил он.

Напомним, в декабря 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

С 6 февраля начинали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.

Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что неуплата алиментов будет основанием для недопуска на госслужбу.

Также стоит отметить, что в Украине почти 100 тысячам должников по выплате алиментов запрещен выезд за границу.