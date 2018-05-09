В управлении статистики посчитали, сколько составляет средняя зарплата в Николаевской области

В Николаевской области в марте 2018 года средняя номинальная зарплата составила 7799 гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Эти цифры на 8,3% больше, чем в феврале текущего года, и на 21,2% - чем в марте прошлого года. По данным ведомства, реальная заработная плата в регионе по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 6,7%, с мартом 2017 года – на 7,3%.

Традиционно высокими были начисления на предприятиях по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 16 тысяч 128 гривен; складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 12 тысяч 660 гривен; металлургического производства – 11 тысяч гривен.

Задолженность по выплате заработной платы работникам в течение марта 2018 года уменьшилась на 140 тысяч гривен (на 0,1%) и на 1 апреля составила 108,2 миллиона гривен.

Напомним, что ранее исполком горсовета утвердил изменения в бюджет Николаева, которые позволят выплатить учителям 42 миллиона долга по зарплате.