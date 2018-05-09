В Николаевской ОГА решали, что же делать с весовыми комплексами и мечтают о «тотальном контроле» за грузовиками

Николаевская ОГА прорабатывает вопрос о «тотальном контроле» за передвижением грузовиков, которые передвигаются по региону.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В среду, 9 мая, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи совместно с руководителем «Укртрансбезопасности» Вячеславом Дидковским и главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко провели рабочее совещание с профильными подразделениями и дорожными службами относительно работы габаритно-весового контроля в Николаевской области.

Гайдаржи отметил, что габаритно-весовые комплексы (ГВК) обеспечены топливом для работы и на первое время выделено 1000 литров, а в дальнейшем планируется создание специальных программ, цель которых - регламентация работы людей, которые будут участвовать в функционировании ГВК.

«Также районы и города области помогут с топливом для ГВК на условиях возврата. Отмечу, что эти затраты являются незначительными для местных бюджетов. А в дальнейшем мы планируем провести работу с районами и городами, чтобы принять соответствующие программы в рамках действующего законодательства», - написал он.

Также Гайдаржи добавил, что обратился к Дидковскому по поводу выделения штата для работы на весовых комплексах за счет командировки сотрудников УТБ из других областей. Дополнительно проведут совещание с городами и районами области, где рассмотрят предложения и детали. Такие меры будут «по крайней мере до решения вопроса об увеличении штата непосредственно в Николаевской области».

В свою очередь, чтобы разместить имеющиеся передвижные ГВК, Служба автодорог планирует до конца месяца выполнить работы по фрезеровке и укладке участков асфальтобетона, которые в дальнейшем можно будет использовать для установки данных весовых комплексов.

«Николаевская облгосадминистрация совместно с Национальной полицией и Укртрансбезопасностью отработала места под такие площадки, где и будут выполнены вышеуказанные работы. Совместно с Мининфраструктуры и УТБ прорабатываем возможность наиболее эффективного использования имеющихся у нас ГВК – для тотального контроля по передвижению грузовиков, которые заходят на территорию Николаевской области», - отметил Гайдаржи.

На встрече подняли и вопрос автостанций. Гайдаржи добавил, что нужно учитывать и то обстоятельство, что классы автовокзалов и автостанций в Николаевской области не соответствуют их реальному состоянию.

«В связи с этим я обратился к руководителю Укртрансбезопасности, чтобы сформировать совместную рабочую комиссию, куда войдут специалисты облгосадминистрации и УТБ в Николаевской области, а также специалисты УТБ из главного управления. Нам необходимо проверить реальное состояние автовокзалов и автостанций и присвоить им соответствующие классы», - заявил он.

В завершение Гайдаржи рассказал, что следует ориентироваться на погодные условия и подчеркнул то, что несмотря на выходной, продолжаются ремонтные работы на трассах Н-24, Н-11 и Т-15-08.

Ранее сообщалось, что в Николаевской ОГА не закупали весовые комплексы и пока не будут строить площадки под них, а позже все же сообщили, что на Николаевщине появятся площадки под ГВК, но работать на них по-прежнему некому.