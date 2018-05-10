В Николаевской области заработали весовые комплексы на «киевской» и «одесской» трассах, - вице-губернатор

В Николаевской области по состоянию на 10 мая работают габаритно-весовые комплексы на трассах Н-24 возле села Гурьевка и М-14 вблизи села Счастливое.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.
«По состоянию на вечер на новоразмещённом ГВК (на одесской трассе М-14 – ПН) обнаружили четыре случая перегруза», - сообщил вице-губернатор.
В продолжение вчерашней встречи с руководителем Укртрансбезопасности Вячеславом Дидковским в облгосадминистрации провели совещание с руководством Николаева, Вознесенска и Первомайска, главами администраций Березанского, Снигиревского, Новоодесского, Первомайского, Очаковского, Баштанского районов, а также представителями УТБ, Службы автодорог в области, управления инфраструктуры ОГА.
«Обсудили постановление Кабмина относительно эксплуатации габаритно-весовых комплексов на дорогах области. И рассмотрели конкретные пути решения насущных вопросов. Рекомендовали районам и городам временно выделить топливо, а также штат работников для эффективного функционирования ГВК. А в дальнейшем совместно с Николаевским областным советом разработать соответствующие программы для участия в целевом финансировании работ по содержанию ГВК и осуществлению качественного весового контроля. Опять же, отмечу, что для местных бюджетов это будет незначительная сумма», - написал Гайдаржи.