В Николаевской области заработали весовые комплексы на «киевской» и «одесской» трассах, - вице-губернатор

В Николаевской области по состоянию на 10 мая работают габаритно-весовые комплексы на трассах Н-24 возле села Гурьевка и М-14 вблизи села Счастливое.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

«По состоянию на вечер на новоразмещённом ГВК (на одесской трассе М-14 – ПН) обнаружили четыре случая перегруза», - сообщил вице-губернатор.

В продолжение вчерашней встречи с руководителем Укртрансбезопасности Вячеславом Дидковским в облгосадминистрации провели совещание с руководством Николаева, Вознесенска и Первомайска, главами администраций Березанского, Снигиревского, Новоодесского, Первомайского, Очаковского, Баштанского районов, а также представителями УТБ, Службы автодорог в области, управления инфраструктуры ОГА.