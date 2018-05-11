На ремонт проезда во дворе и проект по освещению сквера, – исполком перераспределил ₴200 тысяч для администрации Ингульского района

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета положительно проголосовали за перераспределение расходов на 2018 год администрации Ингульского района в общем размере 208 тысяч 600 гривен.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в пятницу, 11 мая.

Светлана Гладун - По двум направлениям необходимо распределить деньги: 180 тысяч в пределах общего фонда, удалось сэкономить в результате проведения торгов по покоса газонов, мы просим направить их на текущий ремонт внутриквартального проезда по улице Казарского, 1/4, и по специальному фонду 28,6 тысяч гривен, которые также удалось сэкономить в результате проведения торгов - на оплату проекта освещения сквера по улице Турбинной, - сообщила глава администрации Ингульского района Светлана Гладун.

В итоге члены исполнительного комитета утвердили данное перераспределение.

Напомним, что в Николаеве жители дома №8 по улице Казарского жаловались на некачественное выполнение подрядчиком ремонтных работ на внутриквартальном проезде.