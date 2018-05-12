В пользу николаевской таможни решено 36 судебных дел по нарушениям налогового законодательства

Главное управление ГФС в Николаевской области сообщило, что с начала 2018 года суды разных инстанций рассмотрели 60 дел о нарушении налогового законодательства на сумму 117,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области

Так, во время сопровождения дел в судах, ГФС доказали обоснованность требований налогового законодательства по 36 делам, что составляет 60% от общего количества рассмотренных дел.

«Cудами принято решений в пользу органов ГФС в Николаевской области на общую сумму 69 миллионов гривен, которая представляет 59% от общей суммы исковых требований. По состоянию на 1 мая 2018 года, по решениям суда в бюджет уже поступило 4,3 миллиона гривен», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в апреле николаевская таможня перечислила в госбюджет 261 миллион гривен.