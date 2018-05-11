На Николаевщине молодая мама нуждается в финпомощи - у нее острое нарушение мозгового кровообращения

На Николаевщине в финансовой помощи нуждается молодая мама Светлана Ярошенко. В БСМП ей поставили диагноз острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, из-за разрыва аневризмы.

Об этом сообщает Елена Счастливая на своей странице в Facebook.

Девушке срочно нужна операция, пока не лопнул сосуд и не произошло внутреннее кровоизлияние, которое может привести к инвалидности или летальному исходу.

При этом отмечалось, что операция была назначена на эту пятницу, однако в комментариях Елена сообщила, что ее перенесли из-за другого тяжелого больного, который недавно поступил в больницу.

«Операцию перенесли на понедельник-вторник. Привезли женщину в тяжелом состоянии со вторым инсультом и мне доктор объяснил, что ее срочно нужно оперировать, а такая операция длится от 4 до 18 часов. Поэтому Светочку будут дальше капать, готовя ее к операции. Если ее состояние ухудшится, то ее срочно прооперируют», - сообщила небезразличным людям Елена.

Во время операции будет выполнена трепанация черепа и наложат клипсы на шейку аневризмы, таких клипсы нужно две.

«Цена одной 600 евро (почти 19 тысяч гривен). Счет скоро скинут. Мама Светы продала корову и сегодня закупила все необходимое по списку на операцию. Но денег на клипсы у нее нет. Я призываю вас, если у вас есть желание и возможность помочь этой девушке», - идет речь в сообщении.

Многие люди откликнулись на просьбу Елены и начали скидывать деньги на лечение и операцию, о чем свидетельствуют скрины с денежных переводов на карту. Спустя три дня после публикации Елена Счастливая, которая занимается сбором средств в комментариях сообщила, что одну клипсу уже купили, однако денег на вторую по прежнему нет.

У Светланы Ярошенко двое дочерей - 4 и 6 лет.

Номер карты ПриватБанка для сбора средств: 4149 4978 4342 2520 Бондаренко Елена