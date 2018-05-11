Николаевской областной детской больнице планируют до конца июня приобрести оборудование на 6,5 миллионов гривен

Николаевской областной детской больнице планируют приобрести лапароскопическое и эндоскопическое оборудование на 6,5 миллионов гривен.

Об этом стало известно в пятницу, 11 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

Во время заседания начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев выступил с предложением перераспределить 6 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств для областной детской больницы.

- Такое оборудование не приобреталось начиная с 2006 года. В 2006 году туда была поставлена самая простая на то время лапароскопическая стойка. И вот 12 лет жесточайшего эксплуатирования она физически и морально устарела, - отметил Георгиев.

Кроме того, он предложил перераспределить 3 миллиона 700 тысяч гривен областной клинической больнице, чтобы приобрести оборудование, предназначенное для эндоскопического исследования.

- Сегодня тот объем обследований, которые проводит наша областная больница на киевской, и для того, чтобы закончить уже до оснащения этой больницы современным эндоскопическим и лапароскопическим, - сказал он.

В то же время депутат Фроленко уточнил, каким образом оно будет закупаться и будут ли проведены торги, апеллируя тем, что они могут быть в конечном итоге сорваны, а средства, выделенные на это, не потрачены.

- Если сегодня мы дадим старт этим лечебным учреждениям, то они уже с понедельника начинают проводить подготовительные работы, чтобы максимум к концу мая уже все знали, когда в июне будут проводить торги. Мы планируем до конца максимум июня провести закупки и поставку, - подытожил Георгиев.

В результате за данное перераспределение положительно проголосовало большее количество депутатов и решение было принято.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что выделенные в 2017 году 111 миллионов гривен на развитие сельской медицины до настоящего моменты находятся «на счетах». Объяснил начальник здравоохранения это тем, что Минздрав и Министерство регионального развития «не предоставили методики распределения и использования бюджетных средств».

- В этом году на эту же программу был перераспределен еще 1 миллиард гривен. Наша область получила еще 27 миллионов. И уже их там лежит 138 миллионов, - сказал он.

Напомним, что в Николаевской области четыре районные больницы приобрели новое медицинское оборудование.