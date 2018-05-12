«За счет ввоза товаров облагаемого налогом импорта»: с начала года Николаевская таможня перечислила в государство свыше 1 миллиарда гривен

В январе-апреле 2018 года Николаевской таможней в государственный бюджет обеспечено 1,13 миллиард гривен.

Об этом сообщил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

В частности, в апреле нынешнего года от Николаевской таможни в бюджет поступило свыше 260 миллионов гривен. При этом, середедневные поступления составляли 13,7 миллионов гривен.

Также по его словам таких показателей удалось достигнуть за счет ввоза на таможенную территорию Украины товаров облагаемого налогом импорта, а именно, оборудования для сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, а также продуктов питания.

«С целью обеспечения поступления дополнительных средств в государственный бюджет, работники Николаевской таможни ГФС постоянно проводят работу по исследованию таможенной стоимости, классификации товаров и страны их происхождения. Деятельность Николаевской таможни ГФС направлена на решение двух основных заданий - охрану национальных экономических интересов и контроль за движением товаров через таможенную границу. Ведь, от того насколько эффективно таможня выполняет свои задачи зависит увеличение поступлений в бюджет и ускорение международной торговли» - отметил Роман Криль.

Напомним, что главное управление ГФС в Николаевской области сообщило, что с начала 2018 года суды разных инстанций рассмотрели 60 дел о нарушении налогового законодательства на сумму 117,8 миллионов гривен.