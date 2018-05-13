В Николаеве выбрали разработчика документации для ремонта Варваровского моста – киевской фирме отдадут ₴3,8 миллиона

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Об этом сообщается на странице ДЖКХ в Facebook.

«Победителем торгов признано ООО «Союзтранспроект» (Киев), который предоставил полный пакет документов. Сумма договора составляет 3 779 000,00 гривен с НДС, что на 421 тысяч меньше ожидаемой стоимости. В конце лета город должен получить ПСД на ремонт Варваровского моста», – говорится в сообщении.

Согласно информации на, размещенной в системе публичных закупок «ProZorro», тендер на разработку проектно-сметной документации объявили 22 марта.

Конкурентом «Союзтранспроекта» была фирма «Экспресс-К», которая предложила сделать документацию за 2,9 миллионов гривен. Тендерный комитет отклонил это предложение поскольку «Экспресс-К» не предоставил документы на подтверждение опыта осуществления подобных работ. В итоге победителем торгов избрали «Союзтранспроект».

Стоит отметить, что тендер на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста ДЖКХ объявлял и в январе, но тогда торги не состоялись.

В январском тендере участвовали вышеупомянутое ООО «Союзтранспроект», которое тогда за разработку ПСД хотело на 279 тысяч гривне меньше, чем сейчас - 3,5 миллиона гривен, и ООО «Институт проектирования объектов строительства» с предложением в 4 миллиона 013 тысяч 456 гривен.

Первые торги на разработку документации не состоялись по причине того, что первая фирма не подтвердила необходимое количество работников с требуемой квалификацией, а вторая – опыт в подобных работах.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.