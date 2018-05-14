«Состояние помещений неудовлетворительное»: Укрпочта сдала в аренду базу отдыха в Затоке за 105 тысяч гривен

Укрпочта сдаёт базу отдыха в Затоке в аренду на 3 года с ценой 105 тысяч гривен в год.

Такие данные размещены на площадке Prozorro.sale, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

База отдыха «Связист» расположена на второй линии на расстоянии 300 метров от берега Черного моря.

Количество номеров - 13, площадь номера около 12 - 14 м2. При этом техническое состояние помещений неудовлетворительное. Двери, окна, лестницы, стены, крыша, пол - нуждаются в ремонте.

Рассчитана на 25 отдыхающих. При этом вся мебель старая и в плохом состоянии.

Есть три помещения технического назначения: кладовая, комната охраны, бывшая общая кухня. Туалет и душ на улице.

Торги выиграл предприниматель Денис Фёдоров за 105 тысяч 100 гривен в год.

Напомним, ранее Нацбанк передал Минобороны базу отдыха в Затоке.