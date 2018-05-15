«Есть несколько фактов, по которым должны быть проверки»: Начальник САД обратился в полицию из-за работы «Николаевоблавтодора»

Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко написал письмо в Минифрастуктуры и «Укравтодор» касательно работы руководства «Николаевского Облавтодора».

Об этом стало известно во вторник, 15 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры.

– Этот вопрос также обговаривался на совещании министра (инфраструктуры Владимира Омеляна, - прим. ПН). У нас были вопросы, и есть вопросы по поводу квалификации работников «облавтодора», потому что нас обвиняли в том, что мы специально «облавтодор» снимали с тендеров. Мы подготовили аналитические справки – в письме это есть – основания, почему снимали, в каких тендерах участвовали, и все юридические моменты. Наше мнение, и мнение областной администрации было и остается таким – с «облавтодором» надо однозначно что-то делать.

Максименко также отметил, что «облвтодор» для дальнейшей его работы необходимо реорганизовать, поскольку денежные средства, которые затрачиваются на заработные платы, не оправдывают себя.

– Во-первых, должен быть молодой и амбициозный руководитель, во-вторых, должна быть проведена реорганизация «облавтодора». Не может 3 миллиона уходить каждый месяц на зарплаты работника. Люди ничего не делают, допустим, не выходят на работу, но три миллиона они получают. Это просто «съедание» денег, - сказал Максименко.

Также в ходе заседания Андрей Максименко посетовал на то, что перед тем, как был представлен новый начальник «Облавтодора, данный вопрос ни с кем не обсуждался.

– Нужно было как-то перед назначением (Радионова на должность начальника, – прим. ПН) обсудить, что он придет: план развития, например, такой, делаем то, и то, - добавил он.

– Мы обращались с областной администрацией в Министерство инфраструктуры, чтоб «облавтодор» отдать на баланс администрации. Потому что дороги отдали, а подрядчика, которые может делать, не отдали. Я думаю, что область с радостью взяла бы себе, реорганизовала, сделала бы нормальные структурные подразделения по районам, и предприятие обслуживало бы местные дороги, - подытожил начальник САД.

Более того начальник САДа заявил, что уже обращался в правоохранительные органы касательно деятельности предприятия.

– Мы, и областная администрация обращались письменно и к министру (инфраструктуры, – прим. ПН), и к «Укравтодору». Я обращался тогда и в полицию, и в прокуратуру – информировал всех по поводу происходящего.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Максименко рассказал, что на данный момент Николаевская ОГА, как и САД недовольны в том числе и работой самого начальника Николая Радионова.

– В том состоянии, в котором находится «облавтодор» – без реальных каких-то шагов, без реальных предложений, – это мертвая структура. Какая цель человека, пришедшего сюда на должность директора «Облавтодора» – я не знаю. Я обратился в компетентные органы и пусть они разбираются. Как по мне, есть несколько фактов, по которым должны быть проведены проверки, – отметил Максименко.

Однако Максименко отказался назвать, по каким именно фактам были обращения в правоохранительные органы.

– Я не хотел бы «выносить ссор из избы», – добавил он.

Напомним, что в конце марта 2018 года коллективу ДП «Николаевский облавтодор» представили нового руководителя, им стал экс-начальник Службы автодорог Днепропетровской области Николай Радионов. При этом стоит отметить, что, по имеющейся информации, он проходил в качестве подозреваемого сразу в десяти уголовных делах, возбужденных в 2001 году. В частности, ему вменяли то, что, будучи начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Днепропетровской облгосадминистрации, Радионов в период с февраля по июнь 2001 года получил от руководителя предприятия ООО «Днепр-юг» взятку в сумме 1 тысяча 200 долларов США за предоставление в аренду помещения в здании управления сельского хозяйства. А в сентябре того же года совместно с другими лицами путем злоупотребления служебным положением завладел 70 тоннами пшеницы ООО «Майна» на сумму 21 тысяч гривен.

В итоге в 2003 году он был осужден и приговорен к пяти годам заключения с лишением права занимать должности с испытательным сроком в один год. Кировский районный суд города Днепропетровск признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями»).