В САД планируют до конца июля закончить ремонт автодороги на Снигиревку: «Не хватает 50 миллионов на верхний слой»

Служба автомобильных дорог в Николаевской области планирует до конца июля текущего года завершить ремонтные работы на дороге общего пользования государственного значения Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка).

Об этом стало известно во вторник, 15 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры.

Во время заседания исполняющий обязанности начальника САД Андрей Максименко отметил, что на проведение ремонтных работа на данный момент не хватает 50 миллионов гривен. Ранее на этот участок дороги было выделено 147 миллионов, из которых на сегодняшний день использовано 69 миллионов.

- Мы сейчас ведем работы по дофинансированию из госбюджета, чтобы мы последний участок закрыли верхним слоем. Может, из других областей нам выделят 50 миллионов. Мы планируем к середине-концу июля закончить Т-15-08 полностью. Подрядчики сейчас работают в полный, скажем так, рост: у них по 8-9 КАМАЗов асфальта в ряд стоят. Было бы финансирование в 50 миллионов. мы сейчас над этим работает и, я думаю, добьем, - сказал Максименко.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области продолжаются работы по текущему среднему ремонту на автодороге общего пользования государственного значения Т-15-08 Калиновка – Снигиревка.

Также напомним, что на завершение ремонта автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка» не хватает 49 миллионов гривен. Известно, что в прошлом году дорога была отремонтирована лишь в первом слое.