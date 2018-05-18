В Казанке начали судить кассира «Ощадбанка» за присвоение 170 тысяч

Казанковским отделом Баштанской местной прокуратуры в суд направлено обвинительный акт относительно уже бывшего старшего контролера-кассира Казанковского отделения филиала «Ощадбанка» в присвоении денежных средств Банковский учреждения.

Об этом сообщает Баштанская прокуратура.

Установлено, что на протяжении 2016-2017 годов, являясь работником банковского учреждения путем внесения недостоверной информации в автоматизированной банковской системы, женщина присвоила денежные средства банка на общую сумму около 170 тыс. грн.

Ее действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 191, ч. 1 и 3 ст. 362 УК Украины (Присвоение имущества, совершенное повторно и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Сейчас судебное разбирательство продолжается, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, в Николаеве сотрудницу банка заподозрили в хищении более ₴100 тысяч соцвыплат для пенсионеров.