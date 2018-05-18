Исполком Николаевского горсовета выделил ₴25 миллионов на ремонт разрушенного коллектора – остальные важные вопросы отложили

Исполком Николаевского горсовета Исполком Николаевского горсовета на заседании в пятницу, 18 мая, согласовал выделение с бюджета 25 миллионов гривен в фонд чрезвычайных ситуаций для ремонта аварийного коллектора на улице Лесковая. При этом члены исполкома не смогли поддержать перераспределение бюджетных денег на зарплаты учителям, инклюзивные центры, долги КП «Николаевэлетротранс» и предоставление гражданам неотложной помощи в БСМП.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Распределения в бюджете были подготовлены в виде двух проектов решений.

По словам мэра Александра Сенкевича, фонд чрезвычайных ситуаций в начале года пополнили на 2,5 миллиона гривен, но этих денег недостаточно для решения вопроса с коллектором на улице Лесковая.

Александр Сенкевич – На той коллектор нам нужно около 9 миллионов. Но рядом находится другой коллектор, который входит в тот, который обвалился. Мы думаем, что в процессе работ с ним также возникнут проблемы и для того, чтобы не иметь проблем с финансированием в будущем, было предложено увеличить фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций до 25 миллионов гривен, – сказал Сенкевич.

Кроме того, Сенкевич рассказал, что вчера принял решение вынести на рассмотрение исполкома еще един проект решения о перераспределении средств на решение первоочередных проблем.

В частности речь шла о выделении около 20 миллионов гривен для выплат заработных плат учителям школ после повышения этих выплат Кабмином. Проблема возникла еще при формировании бюджета на 2018 год и в общем достигает суммы в 40 миллионов гривен.

Кроме того, городской глава упомнил о выполнении мер социально-экономического развития территорий по субвенциям, о которых ходатайствовали нардепы. Есть угроза, что субвенция могут не потратить до конца года на планируемые объекты и мероприятия. Также Сенкевич предложил внести распределение для обеспечения общественного бюджета, чтобы реализовать избранные комиссией проекты в течение года.

Еще до конца года по запланированной программе орган местного самоуправления должен создать в Николаеве четыре ресурсных центра инклюзивного образования для детей с разными образовательными потребностями. При этом в мэрии уже осознали, что не смогут создать четыре центра и планируют в этот год создать два таких центра, на которые необходимо два миллиона гривен. Кроме того в сфере образования необходимо выделить 3,9 миллионов для реализации концепции «Новая украинская школа», что предполагает определенное обеспечение классов новым оборудованием. Также 1,5 миллиона предполагалось направить на отдых и реабилитацию детей с инвалидностью.

Еще второй проект решения предполагал выделение «Николаевэлектротрансу» 12 миллионов 764 тысячи гривен компенсации проезда льготников. Кроме того, эти деньги могут уберечь предприятие от отключения электроэнергии и остановки работы всего подвижного состава предприятия.

Также 700 тысяч гривен предлагалось направить для Больницы скорой медицинской помощи. Эти деньги должны покрыть оплату магнитно-резонансной томографии неотложных пациентов.

Против второго проекта решения выступили двое членов исполкома. Владимир Тимошин и Александр Садыков сетовали, что проект решения получили только утром, поэтому не могут изучить информацию и полноценно оценить распределение.

Кроме того, на заседание исполкома пришли депутаты горсовета с фракции «Оппоблока», которые также начали высказывать свои замечания к бюджету и проблемах на своих округах. Они настаивали на необходимости изучить и проработать вопрос на сессии городского совета.

В итоге все присутствующие члены исполнительного комитета поддержали проект решения о выделении 25 миллионов для ликвидации аварии коллектора по улице Лесковая, но исполкому не хватило голосов поддержать второй вопрос – против проголосовали Владимир Тимошин и Александр Садыков, Александр Трифонов воздержался, а Александр Демьянов не голосовал из-за конфликта интересов при выделении денег для БСМП.