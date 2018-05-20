Две тысячи испанских болельщиков из-за дорогих гостиниц отказались ехать в Киев на финал Лиги Чемпионов

Свыше 2 тысяч болельщиков мадридского «Реала» сдали билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА из-за трудностей с переездом и проблем с размещением в украинской столице.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Цензор.НЕТ».

Отмечается, что из 12,802 билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве, выделенных болельщикам «Реала» по квоте клуба, более 2 тысяч уже вернули. Болельщики вернули билеты, сославшись на ряд логистических проблем и сложную ситуацию с размещением.

Матч финала Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Стоимость номеров в гостиницах и посуточной аренды жилья в столице в день финального матча возросла в десятки раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полицейские в преддверии финала Лиги чемпионов потренировались усмирять футбольных хулиганов.