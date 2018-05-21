Женщина просит помочь своему 8-летнему сыну, который не может расти без уколов гормона роста

«Саше необходим прием штучного гормона роста «Зомактон» сейчас доза 7 ампул в месяц (это более 20000 гривен ежемесячно), но доза препарата увеличивается с возрастом, ростовая доза необходима еще 10 лет, только после закрытия зон роста доза спадет на минимальную. Помимо гормона Саша принимает таблетки, витамины, усиленное белковое питание, гормональные анализы, УЗИ, МРТ, контроль работы всего организма и все это деньги. Уже начался 4 года лечения и борьбы за каждый сантиметр роста сына», - пишет она.

«Без уколов гормона роста - организм не растет совсем, сейчас нужен для линейного роста, в дальнейшем для поддержания качества жизни, так как проблема не только в росте, но и внутренние органы уменьшены в размерах, что влияет на работу всего организма. 2 месяца уколов это +1 см роста. Помогите пожалуйста вырасти Саше!» - пишет женщина.