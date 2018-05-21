Женщина просит помочь своему 8-летнему сыну, который не может расти без уколов гормона роста

Жительница Киева Алена Смитюх просит о помощи для своего 8-летнего сына Александра, у которого редкое заболевание.
Об этом она сообщила редакции «Преступности.НЕТ».
Ранее сообщалось, что у Александра редкое заболевание - гипофизарный нанизм, требующее пожизненной терапии искусственным гормоном роста.
«Саше необходим прием штучного гормона роста «Зомактон» сейчас доза 7 ампул в месяц (это более 20000 гривен ежемесячно), но доза препарата увеличивается с возрастом, ростовая доза необходима еще 10 лет, только после закрытия зон роста доза спадет на минимальную. Помимо гормона Саша принимает таблетки, витамины, усиленное белковое питание, гормональные анализы, УЗИ, МРТ, контроль работы всего организма и все это деньги. Уже начался 4 года лечения и борьбы за каждый сантиметр роста сына», - пишет она.
«Без уколов гормона роста - организм не растет совсем, сейчас нужен для линейного роста, в дальнейшем для поддержания качества жизни, так как проблема не только в росте, но и внутренние органы уменьшены в размерах, что влияет на работу всего организма. 2 месяца уколов это +1 см роста. Помогите пожалуйста вырасти Саше!» - пишет женщина.
Реквизиты для оказания помощи: карта ПриватБанка 5168 7426 0823 6307, ЕГРПОУ 14360570, МФО банка 305299, счет 29244825509100.
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