Дедлайн до конца недели: Мэр Николаева призвал главных распорядителей средств активизироваться, чтобы перераспределить бюджет

В понедельник, 21 мая городской голова Николаева Александр Сенкевич во время совещания с главными распорядителями бюджетных средств попросил всех активизироваться и до конца недели в «экстренно-оперативном порядке» перераспределить бюджетные средства.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий в начале совещания предложил не рассматривать по отдельности всех распорядителей бюджетных средств, так как все равно не удастся придти к единому решению.

Его поддержал первый вице-мэр Владимир Крыленко, который вел совещание, пока городской голова Александр Сенкевич опаздывал. В частности Крыленко предложил направить всем депутатам и главам фракций соответствующие документы в письменном виде. На этом и сошлись, однако решили заслушать желающих. Стоит отметить, что мало кто из распорядителей захотели докладывать по своим сферам.

Доложить общую ситуацию попытался Александр Бернацкий, который сообщил, что на зарплаты учителям нужно выделить около 2 миллионов гривен, на общественный бюджет – около 10 миллионов, на КП «Николаевэлектротранс» - 12,8 миллионов, на внедрение инклюзивного образования – 2 миллиона гривен. Также он предложил тем распорядителям, которые заранее знают, что не успеют по срокам сразу перекидывать деньги на следующий год.

- Посмотрите по хозяйствам, те объекты, которые мы реально видим, что не завершаем, то сразу переносим на 19-20 года, если успеваем и видим, что у нас все готово, то просто дофинансируем их в этом году, - поддержал его Крыленко.

В частности, глава фракции «Блок Петра Порошенко - Солидарность» Николаевского горсовета Елена Киселева попросила распорядителей доложить по поводу объектов, которые начались, но зависли между двумя распорядителями и проследить какие из них еще необходимо дофинансировать.

- Были такие объекты, которые начинались, а потом их передали УКСу. Есть ли такие объекты, которые застряли между двух – начинал один распорядитель, передали УКСу и зависло. Если просто передали это одно, значит, мы понимаем, что и финансирование ушло на другого распорядителя. А если нет…? – интересовалась Киселева.

После чего замначальника управления здравоохранения по финансово-экономическим вопросам Виктория Яковлева доложила, что им необходимо еще 4 миллиона 300 тысяч гривен на амбулаторию по улице Чкалова, 93; 3 миллиона 100 тысяч гривен на травмпункт на территории БСМП и на систему отопления для роддома №2 – 1,5 миллионов гривен.

Также Яковлева отметила, что на программу обеспечения жителей инсулином не хватает около 7 миллионов гривен, так как из госбюджета финансируется только 70% от потребностей николаевцев, а остальную разницу государство предлагает закрывать за счет местных бюджетов.

Кроме этого, начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Игорь Онищенко сообщил, что на обеспечение полиции помещением необходимо выделить 500 тысяч гривен.

Также, о ситуации доложила и замдиректора департамента соцзащиты Елена Харитонова, которая отметила, что необходимо увеличить общий фонд материальной помощи на 580 тысяч гривен, увеличить выплаты на летний отдых для участников АТО – «заложено 3 миллиона гривен, еще нужно 180 путевок, кое-что выделила область. Но все равно не хватает».

Спустя пол часа после начала совещания, пришел Александр Сенкевич и попросил прощение за свое опоздание, после чего отметил, что дедлайн распределения бюджета до конца недели.

- Сегодня есть объекты, на которые выделены деньги, а проектно-сметной документации нет, также есть объекты, которые начали, но до сих пор не закончили. Есть объекты которым не хватает по 200 тысяч, не Игорь Дятлов хватает на оборудование, а мы даем деньги на новые объекты, которые нам заведомо известно, что не начнуться… Прошу всех (бюджетных распорядителей, - ПН) поработать не то, что оперативно, а экстренно-оперативно, - заявил Сенкевич.

Также он дал слово главе фракции «Оппозиционный блок» Игорю Дятлову, который в свою очередь призвал отрабатывать проекты за 2017 год, «а не пихать все в кучу». После чего, Сенкевич удалился в свой кабинет, а главных распорядителей попросили подготовить документации и разослать ее всем депутатам.

Стоит отметить, что во время аппаратного совещания, которое проходило в понедельник, 21 мая стало известно, что бюджетная сессия в Николаевском горсовете пройдет 25 или 26 мая.

Напомним, в пятницу, 18 мая, исполком Николаевского горсовета согласовал выделение из бюджета 25 миллионов гривен в фонд чрезвычайных ситуаций для ремонта аварийного коллектора на улице Лесковая. При этом члены исполкома не смогли поддержать перераспределение бюджетных денег на зарплаты учителям, инклюзивные центры, долги КП «Николаевэлетротранс» и предоставление гражданам неотложной помощи в БСМП.

При этом Александр Сенкевич считает неправильным отказ некоторых членов исполнительного комитета голосовать за решения по важным вопросам, которые выносились на рассмотрение исполкома помимо выделения денег на ремонт коллектора по улице Лесковая, так как они также касаются жизни всего города.