Великобритания не продлит визу российскому олигарху Абрамовичу, пока он не докажет, что заработал свое состояние законно

Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу для того, чтобы получить новую инвестиционную визу в Великобритании, необходимо доказать, что его состояние заработано законным путем.
Об этом сообщает DW, ссылаясь на The Telegraph.
Напомним, что у российского миллиардера Романа Абрамовича истек срок британской визы инвестора, а новую ему не выдали.
Так, новые правила получения визы требуют от заявителя подтвердить, что он заработал своё состояние законным путем. Однако это не означает проведение расследования в отношении Абрамовича.
По данным The Bell, у бизнесмена была так называемая инвестиционная виза, которую выдают при вложении в британскую экономику от 2 миллионов фунтов стерлингов. Эта виза выдается на 3 года и 4 месяца, после чего ее можно продлить.
Комитет по международным делам парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности «грязные деньги» из России.