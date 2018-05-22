Великобритания не продлит визу российскому олигарху Абрамовичу, пока он не докажет, что заработал свое состояние законно

Роман Абрамович Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу для того, чтобы получить новую инвестиционную визу в Великобритании, необходимо доказать, что его состояние заработано законным путем.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на The Telegraph.

Напомним, что у российского миллиардера Романа Абрамовича истек срок британской визы инвестора, а новую ему не выдали.

Так, новые правила получения визы требуют от заявителя подтвердить, что он заработал своё состояние законным путем. Однако это не означает проведение расследования в отношении Абрамовича.

По данным The Bell, у бизнесмена была так называемая инвестиционная виза, которую выдают при вложении в британскую экономику от 2 миллионов фунтов стерлингов. Эта виза выдается на 3 года и 4 месяца, после чего ее можно продлить.

Комитет по международным делам парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности «грязные деньги» из России.