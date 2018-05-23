В среднем николаевская семья тратит на сигареты почти 200 гривен в месяц, - управление статистики

В Николаевской области в III квартале 2017 года рядовое домохозяйство на приобретение табачных изделий в среднем за месяц тратило 3% (191,6 гривны) всех денежных затрат.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

По данным выборочного опроса домохозяйств в 2017 году, 22,6% жителей области в возрасте 12 лет и старше курят. Из них 40,3% такую ​​вредную привычку имеют уже более 20 лет. Среди всех жителей Николаевщины, которые курят, 43,3% выкуривают за сутки от 6 до 10 сигарет, 39,4% - от 16 до 20, а 4,8% - более 20.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам соцопроса более 7 миллионов украинцев курят ежедневно.